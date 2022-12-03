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الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام الهواتف في الرحلات الجوية

الشروق أونلاين
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الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام الهواتف في الرحلات الجوية
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الهواتف مسموحة في الرحلات الجوية

أصبح بإمكان المسافرين على متن الطائرات في دول الاتحاد الأوروبي، استخدام هواتفهم في أثناء الرحلات الجوية.

فقد أصدرت المفوضية الأوروبية يوم السبت، قرارا يسمح لشركات الطيران بتوفير تقنية الجيل الخامس على متن الطائرات، قبل تاريخ 30 جوان 2023.

ويعني هذا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، أنه لن يُطلب من المسافرين وضع هواتفهم في حالة الطيران. مع إمكانية استخدام جميع ميزات هواتفهم في أثناء الرحلة.

وقالت “بي بي سي”، إن القرار يتيح إجراء المكالمات. إلى جانب استخدام التطبيقات التي تستهلك  بيانات، على غرار خدمات بث الموسيقى والفيديو.

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