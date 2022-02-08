الاتحاد الأوروبي يسمح لِسليماني بِمواجهة محرز

يُمكن للاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني خوض منافسة رابطة أبطال أوروبا لِبقية الموسم الحالي، مع فريقه الجديد سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

جاء ذلك بعد أن نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، قائمة لاعبي السبورتينغ وقد ضمّت اسم المهاجم سليماني، بِالقميص رقم “9” لِفريق الأخضر والأبيض.

وقبل الانتقال إلى نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، كان سليماني قد استهلّ الموسم الحالي مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وشارك في منافسة الدوري الأوروبي (المسابقة القارّية الثانية للأندية)، بِخوض 4 مقابلات يوجد بينها 3 لقاءات أساسيا، وسجّل 3 أهداف.

وتسمح لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ “قنّاص” محاربي الصّحراء بِاللّعب في منافسة قارية أخرى في موسم واحد، عكس لو كان سليماني قد خاض رابطة أبطال أوروبا مع فريق ليون في الموسم الحالي، لِأنه يُمنع أيّ لاعب من خوض منافسة واحدة وفي موسم واحد مع ناديَين.

وهكذا سَيُواجه المهاجم إسلام سليماني مواطنه الجناح رياض محرز، سهرة الـ 15 من فيفري الحالي. لمّا يتبارى فريق سبورتينغ لشبونة مع الضيف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بِرسم ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتُجرى مباراة العودة بِإنجلترا في التاسع من مارس المقبل.