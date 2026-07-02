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الجزائر

الاتحاد الأوروبي يشيد بخطة الجزائر للمساهمة في خفض الانبعاثات

الشروق أونلاين
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الاتحاد الأوروبي يشيد بخطة الجزائر للمساهمة في خفض الانبعاثات
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تعبيرية

أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر يوم الخميس في بيان، بتقديم البلاد رسميا في 24 جوان الماضي، أول مساهمة وطنية في مجال المناخ. إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وتُمثل هذه الوثيقة الاستراتيجية “محطةً مفصلية في التزام الجزائر، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتعزيز التكيف مع تحديات التغير المناخي”، يقول البيان.

وتعدّ المساهمات الوطنية تعدّ خططًا للعمل المناخي، تُعدّها كل دولة في إطار اتفاق باريس للمناخ.

حيث توضح فيها كيفية عزمها على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يسهم في تحقيق:

  • الهدف العالمي المتمثل في حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية،
  • إلى جانب تعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وجاء في بيان البعثة الأوروبية:”نحن فخورون بشكل خاص بالشراكة متعددة الأطراف، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم”.

في إشارة إلى تقديم الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ما اعتبرته “دعمًا وثيقًا ومتميزًا للسلطات الجزائرية في إطار مشروع واسع النطاق”.

“ويجسد هذا النجاح، قوة التعاون الدولي، ومتانة الشراكة مع الجزائر في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة”، يختم البيان.

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