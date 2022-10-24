الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

استقبل الأمين العام بوزارة الخارجية، عمار بلاني، الاثنين، سفين كوبمانز، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان للوزارة أن كوبمانز أشاد بجهود الجزائر التي توجت في 13 أكتوبر بالتوقيع على “إعلان الجزائر” حول المصالحة الفلسطينية، مبرزا أهمية إعادة التأكيد على مبادرة السلام العربية لعام 2002 كأساس لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني، على مركزية القضية الفلسطينية التي سيتم التأكيد عليها خلال القمة العربية المقررة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الداخل.

كما انتهز هذه الفرصة للترحيب بتطابق وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف، ولا سيما إجراءاته لصالح إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وفي الختام، أبرز بلاني أهمية لم شمل الفلسطينيين لتعزيز الوحدة الفلسطينية وتنفيذها من خلال تجسيد “إعلان الجزائر” بهدف بناء الدولة أرض فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس.