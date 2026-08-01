الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة المهاجرين المغاربة في سبتة

أعلنت أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يوم السبت 1 أوت، أن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون عبر تقنية الفيديو، يوم الثلاثاء لمناقشة “التطورات في سبتة”، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

ودخل عشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من المغرب، بشكل غير قانوني، مدينة سبتة شمال المغرب، والخاضعة للحكم الاسباني، خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت إسبانيا، يوم السبت، 1 أوت، أن معظم المهاجرين قد عادوا إلى المغرب، فيما أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن وفاة 67 شخصًا على الأقل، معظمهم غرقًا، أثناء محاولتهم دخول سبتة، ما يرفع حصيلة هذه “الأحداث المأساوية”.