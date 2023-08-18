الاتحاد الأوروبي يعلن نسبة امتلاء مخزوناته من الغاز قبل الشتاء

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90 بالمئة، قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في نوفمبر المقبل.

واعتمدت دول الاتحاد الأوروبي في جوان 2022 إطارا تشريعيا يلزمها بالحفاظ على امتلاء مخازن الغاز بنسبة 90 بالمئة على الأقل بحلول الأول من نوفمبر من كل عام.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن المفوضية، فإن امتلاء خزانات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة، سيغطي ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز طوال فصل الشتاء.

وتختلف مستويات امتلاء الخزانات من دولة إلى أخرى، ففي حين تسجل لاتفيا نسبة 77 بالمئة، ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 99 بالمئة في إسبانيا، و84 بالمئة في فرنسا.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون إن “الاتحاد الأوروبي مستعد جيدا لفصل الشتاء. وهذا الأمر سيساعد على زيادة استقرار أسواق الطاقة في الأشهر المقبلة”.