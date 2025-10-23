-- -- -- / -- -- --
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا إداريا بِسبب غزال

علي بهلولي
ح.م
رشيد غزال

فتح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم تحقيقا إداريا، خاصا بِاللاعب الدولي الجزائري السابق رشيد غزال.

وكان رشيد غزال (33 سنة) قد انضمّ إلى فريق ليون الفرنسي متأخّرا، في الخامس من سبتمبر الماضي.

وتقدّمت إدارة نادي أوتريخت الهولندي بِشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، فحواها عدم أهلية المهاجم غزال للمشاركة ضدّ فريقها، كونه التحق بِليون بعد انتهاء مهلة ضبط قوائم اللاعبين وإرسالها إلى الهيئة القارية لِكرة القدم. وبِمعنى آخر، ينتظر غزال الضوء الأخضر حتى جانفي المقبل، حيث يُسمح حينها بِتجديد القوائم.

وواجه نادي ليون الفرنسي المضيّف فريق أوتريخت الهولندي في الـ 25 من سبتمبر الماضي، لِحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي. وحينها دخل غزال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، وصنع بعد عشر دقائق من ذلك الهدف الوحيد في هذه المباراة (0-1)، وبِتمريرة حاسمة لِمصلحة فريقه ليون.

وفي تقرير نشرته صحيفة “لودوفيني ليبيري” الفرنسية، الخميس، فإن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم اعترف بِالخطأ، وشطب اسم رشيد غزال من قائمة لاعبي فريق ليون في مسابقة الدوري الأوروبي. وفتح تحقيقا إداريا بِشأن هذه الحادثة.

وفاز فريق ليون على الزائر بال السويسري (2-0) مساء الخميس، ضمن إطار الجولة الثالثة للدوري الأوروبي، في غياب غزال.

ويُفترض أن “مُوظَّفي” (إداريي) الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هم مَن يتحمّلون مسؤولية الخطأ، وليس إدارة نادي ليون ولاعبها رشيد غزال. لأن مسؤولي الفريق الفرنسي جلبوا المهاجم الجزائري، مستفيدين من لائحة تنص على إمكانية انتداب لاعب “حرّ” (لا ينتمي إلى أيّ نادٍ) بعد إسدال ستار سوق الانتقالات، تعويضا لِزميل له تعرّض لإصابة خطيرة وتأكّد غيابه لِفترة طويلة، ثم راسلوا الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، الذي أدرج اسم غزال في قائمة لاعبي مسابقة الدوري الأوروبي.

