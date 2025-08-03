الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير جديدة على تأشيرة “شينغن”

بهدف تعميم الرقابة الإلكترونية وضبط الدخول والخروج

أطلقت سفارة بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، منشورا على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، يتحدث عن إلزامية إيداع طلب التأشيرة لدخول الفضاء الأوروبي “شينغن”، على مستوى قنصلية الدولة التي تشكّل وجهة رحلته، وهو المنشور الذي تسبّب في العديد من التساؤلات حول خلفياته وأهدافه.

وجاء في المنشور الموجه لطالبي التأشيرات نحو فضاء “شينغن”: “يجب عليك تقديم طلب الحصول على تأشيرة “شينغن” إلى قنصلية الدولة العضو التي هي الوجهة الوحيدة أو الرئيسية لرحلتك أو رحلاتك لطلبات تأشيرة الدخول المتعدّدة”. ولم تقدم سفارة الاتحاد الأوروبي تفاصيل إضافية حول الإجراء الجديد، وهو ما زاد من حدة التساؤلات.

ويتنافى مضمون المنشور مع ما كان سائدا في وقت سابق بخصوص طلبات التأشيرة لزيارة فضاء “شينغن”، حيث سبق العمل بأن طالب التأشيرة يمكنه الحصول عليها من أي بلد أوروبي، ولكن هذا البلد، مصدّر التأشيرة، لا يكون بالضرورة هو وجهته الوحيدة عند السفر، فقد يحط الرحال بدولة أخرى عضو في فضاء “شينغن” لم تكن هي من منحت التأشيرة.

غير أن المنشور المعمّم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، قدّم إجراءات جديدة ووضعها في خانة الإلزام مستخدمة عبارة “يجب عليك تقديم طلب الحصول على تأشيرة “شينغن” إلى قنصلية الدولة العضو التي هي الوجهة الوحيدة أو الرئيسية لرحلتك”، وهو ما يعني فيما معناه، أنه ومنذ تعميم هذا المنشور، لم يعد بإمكان طالب التأشيرة التي حصل عليها من قنصلية دولة أوروبية ما، أن يحط الرحال بدولة أوروبية أخرى من فضاء “شينغن” لم تكن مصدر التأشيرة التي بحوزته.

وحسب مصدر متابع للإجراء، فإنّ الأمر يتعلق بتدابير جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيه الرامية إلى مراقبة مشكلة الهجرة غير الشرعية، ويركّز بالخصوص على مراقبة دخول وخروج ومدة البقاء على التراب الأوروبي للأشخاص الذين يزورون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يوفر لجميع البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد، كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص من خارج الاتحاد.

وحسب وثيقة اطلعت عليها “الشروق”، فإن الأمر يتعلق بنظام الدخول والخروج ( (EESونظام المعلومات والتصاريح للسفر الأوروبي (ETIAS) وهو عبارة عن أنظمة كمبيوتر آلية لتسجيل ومراقبة البيانات الشخصية لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة “شينغن.”

وتشكّل هذه المبادرات الأوروبية جزءا من مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين إدارة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة “شينغن”. وتهدف هذه الأنظمة الآلية المستقبلية إلى تحسين كفاءة وموثوقية عمليات التفتيش على الحدود الخارجية لمنطقة “شينغن”، من خلال تمكين الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، من ضمان تبادل أفضل للمعلومات من أجل مكافحة الجريمة عبر الحدود والإرهاب وتمكين إدارة الحدود بشكل أكثر فعالية، مع الامتثال الصارم للحقوق الأساسية والتشريعات الأوروبية بشأن حماية البيانات الشخصية.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن التدابير الجديدة تستهدف إحلال النظام الإلكتروني لختم جوازات السفر محل الختم اليدوي، وهو إجراء من شأنه أن يتيح التحكّم الإلكتروني في عمليات الدخول والخروج ورفض الدخول، ومدة الإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة “شينغن”، لفترة إقامة قصيرة، بحد أقصى 90 يوما من إجمالي فترة 180 يوم.

ويركّز الإجراء الجديد على جمع البيانات الشخصية للمسافر وبعض المعطيات الأخرى، من قبيل تاريخ ووقت الدخول والخروج، ومكان الدخول والخروج، والاسم الأول والأخير للمواطن، ورقم جواز سفر المواطن، وصورة الشخص (المسافر)، وبصماته، وكذا القرار المحتمل برفض الدخول للإقامة القصيرة.