-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية كبيرة على “تيك توك”

الشروق أونلاين
  • 527
  • 0
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية كبيرة على “تيك توك”

 كشفت وكالة بلومبرغ، عن فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على شركة “بايت دانس”، مالكة تطبيق “تيك توك” الصيني.

ووفقا لمقال نشرته “بلومبرغ”، فان سبب الغرامة يعود لإرسال “تيك توك” بيانات المستخدمين الأوروبيين بشكل غير قانوني إلى خوادم الصين، كما قال إن الشركة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع وصول السلطات الصينية إلى هذه المعلومات.

وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة الرقابية الرئيسية المسؤولة عن الشركة في أوروبا، إن “تيك توك” خالفت لوائح الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات، ومنحتها مهلة ستة أشهر لوقف جميع عمليات النقل غير القانونية.

وأضافت لجنة حماية البيانات إن “تيك توك” كشفت في أفريل الماضي، أن بيانات المستخدمين في أوروبا كانت مخزنة على خوادم في الصين، وهو ما يناقض الأدلة السابقة التي قدمتها الشركة للجهة التنظيمية.

مقالات ذات صلة
15 سنة حبسا نافذة ضدّ متّهم بالمضاربة غير المشروعة في البنّ بالجلفة

15 سنة حبسا نافذة ضدّ متّهم بالمضاربة غير المشروعة في البنّ بالجلفة

بسبب المضاربة في سيارات “فيات دوبلو”.. إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بعنابة

بسبب المضاربة في سيارات “فيات دوبلو”.. إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بعنابة

“بي واي دي” الصينية تُفاجئ أمريكا بأرقام كبيرة في مبيعات السيارات

“بي واي دي” الصينية تُفاجئ أمريكا بأرقام كبيرة في مبيعات السيارات

الضمان الاجتماعي يغطي 30 مليون جزائري

الضمان الاجتماعي يغطي 30 مليون جزائري

من الدعم إلى الرقابة.. وزارة التجارة تتحرك لحماية المستهلك

من الدعم إلى الرقابة.. وزارة التجارة تتحرك لحماية المستهلك

شبّاك وحيد للاستفادة من العقار الصناعي والسياحي والحضري

شبّاك وحيد للاستفادة من العقار الصناعي والسياحي والحضري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد