الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية كبيرة على “تيك توك”

كشفت وكالة بلومبرغ، عن فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على شركة “بايت دانس”، مالكة تطبيق “تيك توك” الصيني.

ووفقا لمقال نشرته “بلومبرغ”، فان سبب الغرامة يعود لإرسال “تيك توك” بيانات المستخدمين الأوروبيين بشكل غير قانوني إلى خوادم الصين، كما قال إن الشركة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع وصول السلطات الصينية إلى هذه المعلومات.

وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة الرقابية الرئيسية المسؤولة عن الشركة في أوروبا، إن “تيك توك” خالفت لوائح الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات، ومنحتها مهلة ستة أشهر لوقف جميع عمليات النقل غير القانونية.

وأضافت لجنة حماية البيانات إن “تيك توك” كشفت في أفريل الماضي، أن بيانات المستخدمين في أوروبا كانت مخزنة على خوادم في الصين، وهو ما يناقض الأدلة السابقة التي قدمتها الشركة للجهة التنظيمية.