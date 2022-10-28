الاتحاد الأوروبي يقرر منع بيع سيارات الوقود ابتداء من هذا التاريخ

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، منع بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2035، بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وتضمن الاتفاق أيضاً خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55% بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيراً على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5%بحلول ذلك الوقت.

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوربية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.