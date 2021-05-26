الاتحاد الأوروبي يمنح الجزائر 60 مليون كمامة ومعدات طبية

في إطار مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد"

كشف بيان لمندوبية الاتحاد الأوروبي أن مشروع “الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد-19” قرر تزويد مستخدمي قطاع الصحة بالجزائر بما يقارب “60 مليون” كمامة صحية، وذلك في إطار تنفيذ هذه المبادرة التضامنية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي ويقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان واصالح المستشفيات، حسبما أفاد به، يوم الإثنين، بيان لمندوبية الاتحاد الأوروبي.

ويطمح المشروع -حسب البيان- إلى “تزويد عمال قطاع الصحة العمومية بما يقارب 60 مليون كمامة صحية وذلك في إطار تنفيذ هذه المبادرة التضامنية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أنه “تم تسليم، منذ بداية شهر مايو الجاري، شحنة أولى متكوّنة من 6 ملايين كمامة لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي فوضتها وزارة الصحة بمهمة توزيعها على مستوى مؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني، إضافة إلى هذه الشحنة، فقد تم إلى يومنا هذا، استلام 400 ألف معدات كشف و100 ألف معدات استخراج و20 ألف معدات كشف من نوع “بي سي آر” وكذا آلتين للكشف”.

كما سيشرع، في السياق ذاته مشروع “الاستجابة الأوروبية” -حسب ذات المصدر- “تكوين أكثر من 5000 ممارس في القطاع الصحي العمومي (إطارات، أطباء، ممرضون وتقنيون) في كيفية استخدام معدات التكفل بمرضى كوفيد-19”.

وفي مجال الاتصال والتحسيس، أكد البيان أنه “تم تنفيذ دورتين تكوينيتين في مجال الاتصال في سياق أزمة صحية لفائدة إطارات خلية الإعلام والاتصال لوزارة الصحة وموظفين في مديريات الصحة والسكان على المستوى الولائي”.

من جهة أخرى، سيقدم المشروع “دعما للمجتمع المدني لتنفيذ حملة تحسيسية حول طرق الوقاية من تفشي فيروس كورونا وفوائد التلقيح“، يذكر البيان.

ق. م