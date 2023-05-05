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رياضة

الاتحاد الأوروبي يمنع اليونان من جلب حكّام أجانب

الشروق الرياضي
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الاتحاد الأوروبي يمنع اليونان من جلب حكّام أجانب
الأرشيف

طالب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم نظيره اليوناني بِعدم جلب حكّام أجانب لِإدارة مقابلات البطولة المحلّية.

وكان اتحاد الكرة اليوناني قد استعان بِحكّام أجانب لِإدارة الشطر الأخير من البطولة المحلّية، أو مرحلة اللّقب تحديدا. لكن العنف والشغب طبعا هذه المواجهات، وتطايرت شظاياه لِتُضرّ بِهؤلاء الحكّام.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم ألكسندر تشيفيرين مُخاطبا نظيره اليوناني باناجيوتيس بالتاكوس: “بعد مراسلاتنا الأخيرة، أحتاج أن أُبلّغكم أن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم يشعر بِحزن عميق ومُنزعج للغاية، عندما علمت بِحادثة أخرى تتعلّق بِالسلوك المسيء والعنيف تجاه حكّام كرة القدم، المُفوّضين لِإدارة المقابلات الأخيرة في البطولة اليونانية”.

وأضاف: “على الرّغم من جهودنا المُشتركة، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، أعاد الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم النّظر في دعمه لِإرسال حكّام من فئة النّخبة والدرجة الأولى، لإدارة المقابلات الفاصلة في البطولة اليونانية. وقرّر وقف هذه الممارسة في الوقت الحالي”.

واختتم ألكسندر تشيفيرين رسالته قائلا: “يجب أن نعطي الأولوية لِسلامة حكّام المقابلات، ويجب إبعادهم عن المواقف العدائية والخطيرة”.

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