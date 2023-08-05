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الجزائر

الاتحاد الأوروبي يُبلغ الجزائر بما أقره ضد الانقلابيين في النيجر

الشروق أونلاين
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الاتحاد الأوروبي يُبلغ الجزائر بما أقره ضد الانقلابيين في النيجر

تلقى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أبلغه فيه بما أقره الاتحاد ضد الانقلابيين في النيجر.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الاتصال تمحور الاتصال حول التطورات المقلقة في جمهورية النيجر، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع  في هذا البلد الشقيق والجار وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها.

وأضاف البيان “أبلغ جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الجزائرية بما أقره الاتحاد الأوروبي من إجراءات ضد منفذي الانقلاب العسكري في النيجر.”

 وتابع البيان “على صعيد آخر، شدد الطرفان على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة السيد محمد بازوم إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد.”

ومن جانبه، جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد عن قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي، بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهوراً محلياً وإقليمياً.

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