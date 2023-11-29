الاتحاد الأوغندي يقرّر استقبال “الخضر” في “كامبالا” مطلع جوان

بلماضي ينقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات المونديال إلى وهران

ينتظر الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، تلقي الضوء الأخضر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستقبال المنتخب الجزائري، داخل قواعده، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب “نيلسون مانديلا” في العاصمة “كمبالا،” بتاريخ 10 جوان من العام المقبل 2024، وذلك عقب الانتهاء من أشغال الصيانة في المرفق الرياضي المذكور الشهر القادم، حيث سيزور وفد من “الكاف” لمعاينة مدى جاهزية الملعب لاستئناف النشاط الكروي فيه، علما أن ملعب “نيلسون مانديلا” الواقع في العاصمة “كامبالا” يتسع لـ 45 ألف متفرج ويعد الملعب الرئيسي الذي يستضيف فيه المنتخب المحلي منافسيه في المباريات الرسمية.

ومعلوم، أن منافسي المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم في المجموعة السابعة وجدوا صعوبات كبيرة في استقبال منافسيهم داخل قواعدهم بسبب الحظر المفروض عليهم لعدم تأهيل ملاعبهم، الأمر الذي دفع بالمنتخب الأوغندي لخوض أولى مواجهاته في مدينة “بركان” في المغرب، حيث تضم المجموعة السابعة منتخبات الصومال، غينيا، أوغندا بوتسوانا والموزمبيق، حيث استقبل المنتخب الوطني نظيره الصومالي على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، إضافة إلى منتخب الموزمبيق الذي شكّل الاستثناء أيضا باستقبال “الخضر” في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية في آخر لحظة على ملعب “دو زومبيتو” بسبب التحفظات التي دونتها لجنة معاينة الملاعب على المستوى القاري على الملعب في وقت سابق، كذلك الأمر بالنسبة لبوتسوانا التي استضافت منافسها الغيني في العاصمة “غابورون” عقب رفع التحفّظ عن ملعبها الرئيسي.

يحدث هذا في الوقت الذي يفكّر فيه مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، في نقل مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام نظيره الغيني، يوم 3 جوان المقبل، من ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي إلى ملعب “ميلود هدفي” في وهران، الذي أغلق مؤخرا لإجراء بعض أشغال الصيانة على مستوى الأرضية، علما أن بلماضي كان قد زار الملعب المذكور قبل أيام قلائل ليضعه ضمن خياراته لاستقبال غينيا في حال عدم الاستقرار على ملعب “محمد حملاوي” في قسنطينة.