الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم يفسخ عقده مع “بي إن سبورت”

فسخ الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم العقد الذي يربطه مع شبكة القنوات التلفزيونية القطرية “بي إن سبورت”، له صلة بِالبثّ الحصري للمقابلات.

ومعلوم أن “بي إن سبورت” تبثّ حصريا في أرجاء الوطن العربي، المقابلات التي تُنظّمها “الكاف”، بِعقد بدأت مدّته في 2017 ويدوم 12 سنة، وبِقيمة مالية تُقدّر بـ 415 مليون دولار.

وتتّهم هيئة الرئيس باتريس موتسيبي إدارة “بي إن سبورت” بِعدم تسديد مستحقّات مالية قيمتها 80 مليون دولار، في تبرير لِفسخ العقد. استنادا إلى ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء. التي أضافت أن مسؤولي وسيلة الإعلام القطري يعتزمون رفع دعوى قضائية، حتّى “تتمكّن المناقشات المفتوحة بِحسن نية من حلّ هذه المشكلة”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الكاف” اتّخذت هذا القرار الكبير – الذي سيُؤثّر حتما على ميزانيتها – دون المرور للنّقاش عبر أروقة اللّجنة التنفيذية، وكما تنصّ عليه لوائح الهيئة القارّية لِكرة القدم.

وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت ترتسم ملامح عهد جديد في الأفق، فحواها تقرّب مسؤولي “الكاف” من السعودية، نظير التخلّي عن القطريين. حتّى أن مباراة الكأس الإفريقية الممتازة بين ناديَي اتحاد العاصمة والأهلي المصري، ستُجرى منتصف الشهر الحالي بِالسعودية، بعدما أُقيمت فعّالياتها أربع مرات بِقطر ما بين 2018 و2021.

وفي شهر ماي الماضي، أبرمت “الكاف” مع اتحاد الكرة السعودي اتّفاقية للتعاون والتطوير، تدوم خمس سنوات.