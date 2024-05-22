الاتحاد الإفريقي هو المسؤول عن تنظيم المباراة وليس الزمالك

رد على الكاف بسبب أحداث نهائي كأس الكاف

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، البيان الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن تنظيم نهائي كأس الكاف، الذي أقيم الأحد، على ملعب القاهرة.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، خلال تصريحاته الخاصة لـ موقع «الوطن سبورت» المصرية، أن إدارة القلعة البيضاء سترد على «كاف» في خطاب رسمي، ترفض فيه كل ما جاء في بيانه، وستدعم رفضها بأدلة ومستندات ومقاطع فيديو خاصة بأحداث المباراة النهائية.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الزمالك سيؤكد في الخطاب، أن «كاف» هو المسؤول الأول والأخير عن تنظيم المباراة بشكل كامل، و«الأبيض» لم يكن مسؤولا نهائيا عن التنظيم، مؤكدا أن تسليم الجوائز أيضا مهمة «كاف».

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بيانا رسميا، أدان فيه ما حدث في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

وجاء نص البيان كالتالي: «يدين كاف السلوك الجماهيري السيئ في أثناء وبعد إياب نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، الذي أقيم في القاهرة، يوم الأحد 19 مايي».

وتابع: «أحال كاف الأحداث إلى الجهات المختصة لديها، من أجل التحقيق واتخاذ القرارات التأديبية، إذا لزم الأمر بشأن الحوادث، وسلوك جماهير الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة».

من جهته، وجه الزمالك المصري رسالة شكر إلى لاعب نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، بعد تصرفه اللافت مع لاعب فريق “الفارس الأبيض”، نبيل عماد “دونغا”، خلال إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، الأحد الماضي.

ففي المباراة، دخل ياسين البحيري في التحام هوائي مع منافسه “دونغا”، وكاد الأخير أن يسقط على رأسه، قبل أن يمسك به لاعب نهضة بركان وينقذه من إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، ليلقى فعله استحسانا كبيرا.

وقال الزمالك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، بشكل خطير، في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه”.

وأضاف النادي: “يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب، على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم”.