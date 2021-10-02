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الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر في حل الأزمة الليبية

الشروق أونلاين
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الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر في حل الأزمة الليبية

أشاد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بالجهود التي تبذلها الجزائر في حل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

 وثمن مجلس السلم والأمن، الجمعة، في بيانه له عقب الاجتماع الوزاري الذي انعقد الخميس، والمخصص حول الأثر المتوقع لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا،  جهود الجزائر ، داعيا المجتمع الدولي لدعم مؤتمر المصالحة الوطنية الليبي والذي سينظمه الاتحاد الأفريقي بالتنسيق الكامل مع الدول المجاورة.

 وجدد المجلس في بيانه الختامي التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بالحفاظ على سيادة أعضائه وسلامتهم الإقليمية واستقلالهم، على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

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