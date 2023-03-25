الاتحاد الإفريقي يصف بلماضي بـ “العقل المُدبّر”

هنّأ الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، السبت، النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِعيد ميلاده الـ 47.

ومعلوم أن جمال بلماضي من مواليد الـ 25 من مارس 1976.

ونشرت “الكاف” تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ووصفت بلماضي بـ “العقل المُدبّر” للمنتخب الوطني الجزائري. وتمنّت له أن يقضي يوما سعيدا.

ودعّمت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي التغريدة، بِصور تُظهر بلماضي يحتفل مع لاعبي المنتخب الوطني بِإحراز كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.