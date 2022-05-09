الاتحاد الإفريقي يُقرّر رفع عدد منتخبات “شان” 2023 بِالجزائر

قرّرت “الكاف”، الإثنين، رفع عدد المنتخبات المُشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، إلى 18 فريقا وطنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع بِتقنية التحاضر عن بعد، أشرف عليه رئيس لجنة منافسة “الشان” التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إبراهيم مبومبو نجويا، وحضره الأمين لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا، والرّجل الأوّل في “الفاف” شرف الدين عمارة، ومسؤولين آخرين.

ومعلوم أن منافسة “الشان” انطلقت عام 2009 بِمشاركة 8 منتخبات، وانطلاقا من الطبعة الموالية عام 2011 بِالسودان وإلى غاية الدورة الأخيرة عام 2020 بِالكاميرون، سُجّل حضور 16 منتخبا.

وتحتضن الجزائر نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، في فترة ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.

وبِخصوص صيغة المنافسة، قرّرت “الكاف” خلال الاجتماع المذكور أعلاه، تقسيم المنتخبات الـ 18 المشاركة، إلى خمس مجموعات: ثلاثة أفواج بِأربعة منتخبات، وفوجَين بِثلاثة فرق.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل للدور ربع النهائي رائد ووصيف الأفواج الثلاث التي تضمّ أربع منتخبات، ورائدا المجموعتَين بِثلاث فرق.

عودة جنوب إفريقيا

عاد منتخب جنوب إفريقيا للاعبين المحلّيين إلى المنافسات الرّسمية، وأبدى استعداده لِخوض تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، نسخة الجزائر 2023.

ويُفترض أن تنطلق التصفيات في جويلية المقبل، بينما تحتضن الجزائر النهائيات في جانفي 2023.

وشرع اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم في تحضير منتخب بلاده لِخوض تصفيات “شان” 2023، كما ذكرته أحدث التقارير الصحفية في بلاد الزّعيم الرّاحل “نيلسون مانديلا”.

ويخوض منتخب “البافانا بافانا” للاعبين المحلّيين التصفيات، رفقة نظرائه من البلدان التي تنتمي إلى جنوب القارّة السّمراء، وفقا للوائح المنافسة.

وكان منتخب جنوب إفريقيا للاعبين المحلّيين قد انسحب، ولم يلعب تصفيات النسخ الثلاث الماضية بِرواندا والمغرب والكاميرون، على التوالي.