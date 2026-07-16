الاتحاد الإنجليزي يحسم مستقبل توخيل بعد الإقصاء في نصف النهائي

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جدد ثقته في المدرب الألماني توماس توخيل، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين في نصف نهائي مونديال 2026.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية سيواصل توخيل مهمته مع منتخب “الأسود الثلاثة”، حيث لا يزال يحظى بثقة مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة تحديد المركز الثالث، سيبقى توخيل الذي قاد المنتخب إلى نصف النهائي، على رأس العارضة الفنية لـ”الأسود الثلاثة”.

وتولى توخيل قيادة المنتخب الإنجليزي منذ يناير 2025، ويرى الاتحاد الإنجليزي أن مشروع توخيل لا يزال قائما، وأن المدرب الألماني قادر على مواصلة تطوير المنتخب في المرحلة المقبلة.