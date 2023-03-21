الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا لفائدة اللاعبين المسلمين

فترة توقف قصيرة خلال المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرارا يصب في صالح اللاعبين المسلمين، خلال شهر رمضان الكريم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أنه ستكون هناك استراحة صغيرة في المباريات في جميع الدرجات “الممتازة، الأولى، الثانية، الثالثة”، من أجل السماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار، عندما يحين موعد آذان المغرب خلال المباريات.

ومن جهتها لجنة حكام الدوري الانجليزي الممتاز أخطرت الحكام بإيقاف المباريات المسائية في البريميرليغ وجميع الدرجات، خلال شهر رمضان المبارك لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار.