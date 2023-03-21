الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا لفائدة اللاعبين المسلمين
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرارا يصب في صالح اللاعبين المسلمين، خلال شهر رمضان الكريم.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي أنه ستكون هناك استراحة صغيرة في المباريات في جميع الدرجات “الممتازة، الأولى، الثانية، الثالثة”، من أجل السماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار، عندما يحين موعد آذان المغرب خلال المباريات.
Match officials across the Premier League and EFL have been asked to allow players to break their fast during matches over Ramadan, Sky Sports News can exclusively reveal ⤵️
— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 21, 2023
ومن جهتها لجنة حكام الدوري الانجليزي الممتاز أخطرت الحكام بإيقاف المباريات المسائية في البريميرليغ وجميع الدرجات، خلال شهر رمضان المبارك لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار.