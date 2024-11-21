الاتحاد الإيطالي يكثف اتصالاته لخطف ريان شرقي من الجزائر

يسعى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لإقناع ريان شرقي بحمل قميص منتخب “الأتزوري”.

وبإمكان ريان شرقي اختيار اللعب للمنتخب الفرنسي، المنتخب الجزائري أو المنتخب الإيطالي.

وكشفت إذاعة “أر إم سي” أن الاتحاد الإيطالي استغل فرصة المباراة الودية لمنتخب الشباب أمام نظيره الفرنسي، من أجل تكثيف اتصالاته مع محيط ريان شرقي.

🇩🇿🇮🇹 Rayan Cherki est toujours courtisé par les sélections algérienne et italienne. La sélection italienne a d’ailleurs profité de l’amical contre l’équipe de France U21 pour intensifier sa prise de contact avec l’entourage de l’attaquant.https://t.co/tZwDybAK9Q pic.twitter.com/YUInS6xmJi — RMC Sport (@RMCsport) November 20, 2024

وأضافت أن الاتحاد الإيطالي يرغب بشدة في إقناع لاعب ليون، بحمل قميص “الأتزوري”.

ويحظى ريان شرقي باهتمام بالغ من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل ضمه إلى صفوف “الخضر”.

من جهة أخرى، أشارت تقارير صحفية فرنسية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، الهولندي أرني سلوت معجب باللاعب، وقد يطلب من إدارة النادي التعاقد معه.