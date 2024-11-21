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رياضة

الاتحاد الإيطالي يكثف اتصالاته لخطف ريان شرقي من الجزائر

عمر سلامي
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الاتحاد الإيطالي يكثف اتصالاته لخطف ريان شرقي من الجزائر
أرشيف
ريان شرقي

يسعى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لإقناع ريان شرقي بحمل قميص منتخب “الأتزوري”.

وبإمكان ريان شرقي اختيار اللعب للمنتخب الفرنسي، المنتخب الجزائري أو المنتخب الإيطالي.

وكشفت إذاعة “أر إم سي” أن الاتحاد الإيطالي استغل فرصة المباراة الودية لمنتخب الشباب أمام نظيره الفرنسي، من أجل تكثيف اتصالاته مع محيط ريان شرقي.

وأضافت أن الاتحاد الإيطالي يرغب بشدة في إقناع لاعب ليون، بحمل قميص “الأتزوري”.

ويحظى ريان شرقي باهتمام بالغ من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل ضمه إلى صفوف “الخضر”.

من جهة أخرى، أشارت تقارير صحفية فرنسية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، الهولندي أرني سلوت معجب باللاعب، وقد يطلب من إدارة النادي التعاقد معه.

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