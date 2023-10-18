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رياضة

الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب جوفنتوس بسبب المراهنات

عمر سلامي
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الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب جوفنتوس بسبب المراهنات
أرشيف
نيكولو فاجولي

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعب وسط جوفنتوس، نيكولو فاجولي لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان الثلاثاء، إنه أوقف فاجولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد اعتراف اللاعب وتفاوضه على صفقة أدت إلى تخفيض العقوبة.

وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن عقوبة فاجولي كانت رسميا 12 شهرا، لكن تم حسم خمسة منها على أن تستخدم في “خطة علاج” من الإدمان على القمار.

وسيغيب فاجولي عن جوفنتوس حتى منتصف ماي المقبل، أي أنه سيكون متاحا للعب في مباراتين فقط إذا ما قرّر الفريق الاعتماد عليه بعد انتهاء الإيقاف.

وقال لاعب جوفنتوس عقب صدور قرار الاتحاد الإيطالي: “فكرت في البدء بالاعتذار لمشجعي جوفنتوس وجميع مشجعي كرة القدم حول العالم … لكنني صدمت من القصص المزيفة في الصحف، سأوضح الأمور قريبا”

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