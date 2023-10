الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب جوفنتوس بسبب المراهنات

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعب وسط جوفنتوس، نيكولو فاجولي لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان الثلاثاء، إنه أوقف فاجولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد اعتراف اللاعب وتفاوضه على صفقة أدت إلى تخفيض العقوبة.

وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن عقوبة فاجولي كانت رسميا 12 شهرا، لكن تم حسم خمسة منها على أن تستخدم في “خطة علاج” من الإدمان على القمار.

وسيغيب فاجولي عن جوفنتوس حتى منتصف ماي المقبل، أي أنه سيكون متاحا للعب في مباراتين فقط إذا ما قرّر الفريق الاعتماد عليه بعد انتهاء الإيقاف.

وقال لاعب جوفنتوس عقب صدور قرار الاتحاد الإيطالي: “فكرت في البدء بالاعتذار لمشجعي جوفنتوس وجميع مشجعي كرة القدم حول العالم … لكنني صدمت من القصص المزيفة في الصحف، سأوضح الأمور قريبا”

🚨 Nicoló Fagioli after 7 months ban: “I thought to start apologising to Juventus fans and all the football fans around the world after my mistake…

…but I’m shocked by fake stories on the newspapers — full of fake details just to put me in a bad light. I’ll clarify soon”. pic.twitter.com/E4Q5pkhx0e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2023