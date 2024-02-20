الاتحاد الإيفواري يكافئ المدرب فايي

عيّن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، المدرب المؤقت إيميرس فايي، مدربا دائما لمنتخب “الفيلة” بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا.

وأعلن رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم إدريس ديالو، عن تعيين فايي مدربا دائما، وقال: “كان إيميرس حتى الآن مدربا مؤقتا، وتم تثبته اليوم كمدرب أساسي”.

وأضاف: “إنه عقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026، قابل للتجديد”.

وتولى فايي قيادة منتخب كوت ديفوار عقب إقالة المدرب الفرنسي جان لوي غاسيي، بعد نهاية دور المجموعات.

وأنهت كوت ديفوار منافسات المجموعة الأولى في المركز الثالث بفوز على غينيا بيساو بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية وخسارتين، أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية.

واستفادت كوت ديفوار من فوز المغرب على زامبيا بهدف دون رد، في المجموعة السادسة وخطفت البطاقة الرابعة الأخيرة لأفضل الثوالث، وبلغت ثمن النهائي.

وقاد المدرب المساعد فايي منتخب “الفيلة”، بداية من ثمن النهائي، وإلى غاية التتويج في المباراة النهائية أمام نيجيريا.