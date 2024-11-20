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رياضة

الاتحاد البرازيلي يكشف عن البلد الأصلي لفينيسيوس جونيور

عمر سلامي
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الاتحاد البرازيلي يكشف عن البلد الأصلي لفينيسيوس جونيور
ح.م
فينيسيوس جونيور

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، صباح الأربعاء، عن أصول لاعبه فينيسيوس جونيور.

وأطلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حملة لاستكشاف جذور لاعبي المنتخب تحت عنوان “الجذور الذهبية”.

وبالشراكة مع شركة تتبع الجينات، تضمنت الحملة فينيسيوس جونيور، وكشفت أن عائلة الأخير تنحدر من الكاميرون.

وقبل مباراة البرازيل ضد أوروغواي، تسلم فينيسيوس شهادة رسمية تفيد بأنه كاميروني الأصل، حيث أن أسلافه كانوا من قبيلة تاكار الكاميرونية.

وبعد معرفة نتائج اختبار الحمض النووي، قال فينيسيوس:” لم أكن أعرف ذلك، لكنني سعيد جدًا”.

للإشارة فإن مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي هو من أصول كاميرونية أيضا تعود لوالده اللاعب الكاميروني السابق.

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