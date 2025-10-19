الاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف

شارك رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري, بجنيف (سويسرا) في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، والمجموعة الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، قبيل افتتاح الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، حسبما أفاد به هذا الأحد بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر، أن “ناصري شارك السبت، بمعية وفد غرفتي البرلمان، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، والمجموعة الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، قبيل افتتاح الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي, حيث تم خلال الاجتماعين الاستماع لعرض حول أعمال المجموعتين منذ انعقاد آخر جمعية وحول تبادل الآراء بخصوص إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية”.

وفي ذات السياق “قدم أعضاء المجموعتين مرشحيهم لملء المناصب الشاغرة في هيئات وأجهزة الاتحاد”. ضيف البيان.

وقد “استمع أعضاء المجموعة الإفريقية لتقرير حول أشغال ذات اللجنة والمستجدات المتعلقة بالبرلمانات الإفريقية, قدمه رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة، ممثل المجموعة في اللجنة التنفيذية للإتحاد, السيد عبد الرحمان قنشوبة”.

يذكر أن “البرلمان الجزائري تمكن من الظفر بمنصب في مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ممثلا بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد محمد أنور بوشويط”، استنادا لنفس المصدر.