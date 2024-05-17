الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بالبرلمان الجزائري

أشادت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسن، خلال جلسة عمل جمعتها اليوم الجمعة، 17 ماي، بجنيف مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بمساهمة البرلمان الجزائري في عمل الاتحاد، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للمجلس.

وحسبما أفاد به ذات المصدر، تطرق الطرفان إلى “مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم، حيث تم التأكيد على حتمية تضافر الجهود لمواجهتها”.

كما شكل اللقاء سانحة لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي “للإشادة بالمساهمة البرلمانية الجزائرية الفعالة ضمن أطر الاتحاد، ولاسيما من خلال تقاسم تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، وفقا لبيان المجلس الشعبي الوطني.