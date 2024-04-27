الاتحاد التونسي لكرة القدم يستنجد بالتحكيم الجزائري

بن براهم وغوراري على "الفار" في اللقاءات المصيرية:

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاستنجاد بالحكام الجزائريين لإدارة بعض اللقاءات الحاسمة في البطولة التونسية، وهو ما عكسته تعيينات حكام الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، التي شهدت تعيين الحكم الجزائري لحلو بن براهم لقيادة غرفة تقنية الفيديو “الفار”، بمساعدة مواطنه مقران غوراري، في مواجهتين متتاليتين، أمس السبت، المباراة الأولى جمعت الملعب التونسي بالاتحاد المنستيري، والثانية اليوم الأحد بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي.

وكشف مصدر من داخل لجنة التحكيم التونسية رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن العودة إلى الاعتماد على الحكام الأجانب، سببها الاحتجاجات الكبيرة التي رافقت أداء تقنية “الفار” في المباريات الأخيرة، وأبرزها النادي الأفريقي، الذي اشتكى من تعرضه للظلم في أربع مباريات سابقة، بعد حرمانه من ركلات جزاء شرعية، وفقاً لما أعلنه الفريق، في بيانات وتصريحات سابقة.

وطلب النادي الأفريقي في وقت سابق الاجتماع بناجي الجويني، وعبّر له عن استيائه من الأخطاء التحكيمية المتكررة، التي يرى أنها تسببت في ابتعاده عن حسابات التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز، وأكد الجويني في مؤتمر صحافي إثر ذلك الاجتماع، أنه لن يبدل سياسته، ولن يعود إلى التحكيم الأجنبي، رغم الضغوط المسلطة على الحكم المحلي.

وأضاف المصدر نفسه أن الجويني اقتنع في نهاية الأمر بأن بعض الأخطاء كانت قاتلة، وتسببت في التأثير على نتائج المباريات، مشيرا إلى أنه يفتح أبواب التعامل مع حكام شمال أفريقيا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تبادل ثنائي، يقوم كذلك على قيادة حكام تونسيين مباريات في تلك الدوريات، وهو ما يكشف إمكانية الاستنجاد بحكام أجانب، في المواجهات المصيرية خلال الموسم الحالي.

وكان الجويني اتخذ العديد من القرارات، من أجل تطوير تقنية الفيديو المساعد، مثل الاعتماد على 12 كاميرا لتصوير المباريات، للمرة الأولى في الملاعب التونسية، كما عقد اجتماعات مع الحكام، وأشرف بشكل مباشر على تدريباتهم لاستئناف المنافسات قبل انطلاق مرحلة التتويج، لكن ذلك لم يشفع له حتى الآن لتفادي الاحتجاجات المتكررة مثل كل موسم.