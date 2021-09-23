-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الاتحاد التونسي للشغل: تونس تتجه نحو الهاوية

الشروق أونلاين
  • 645
  • 0
الاتحاد التونسي للشغل: تونس تتجه نحو الهاوية

أكد الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري، الخميس، أن الاتحاد فوجئ بالقرارات، التي أصدرها أمس الرئيس قيس سعيد، في الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية.

وأضاف أنه “فوجئ” بالقرارات التي أصدرها سعيّد، وأعرب عن “استيائه” منها، وذكر الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل أن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق.

كما قال إن البلاد تتجه نحو الهاوية، وإن هناك تخوفا وشكوكا في إمكانية عدم القدرة على صرف الرواتب.

كما دعا الاتحاد التونسي للشغل، الخميس، الرئيس قيس سعيد للتشاور مع الخبراء قبل اتخاذ القرارات و”عدم الاكتفاء باستشارة أصدقائه”، وذلك عقب قرار الرئيس التونسي تمديد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

وشهدت تونس، في جويلية الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية التونسية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أوت الماضي.

مقالات ذات صلة
وزير المجاهدين يعلق على قرار تكريم الحركى في فرنسا

وزير المجاهدين يعلق على قرار تكريم الحركى في فرنسا

المغرب.. “أحزاب القصر” تتفق على تشكيل الحكومة

المغرب.. “أحزاب القصر” تتفق على تشكيل الحكومة

“حركة حماس” تنفي وجود أي استثمارات لديها في السوادن

“حركة حماس” تنفي وجود أي استثمارات لديها في السوادن

هل ترشحت عائشة القذافي لرئاسة ليبيا؟

هل ترشحت عائشة القذافي لرئاسة ليبيا؟

ليبيا.. “المجلس الرئاسي” يطالب الحكومة بمواصلة عملها

ليبيا.. “المجلس الرئاسي” يطالب الحكومة بمواصلة عملها

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد الطنطاوي

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد الطنطاوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد