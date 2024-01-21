الاتحاد التونسي يتقدم بشكوى رسمية لـ”الكاف”

تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص التحكيم في مباراة مالي.

وأكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد التونسي، تقدم بالشكوى بعد حرمانه من ركلة جزاء رغم وجود “الفار”.

ويثير التحكيم جدلا كبيرا في مباريات كأس أمم إفريقيا، بعدم اللجوء إلى “الفار” في لقطات محل شك، واللجوء إليه في لقطات أخرى، مثلما حدث في مباراة الجزائر وبوركينافاسو.

🟪 #أول_مصدر | الاتحاد التونسي 🇹🇳 يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم @caf_online_AR حول التحكيم في مباراته ضد مالي ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ⬅️ وحرمانه من ضربة جزاء رغم وجود الفار pic.twitter.com/Sp4EQgr7qb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 21, 2024

وتعادل المنتخب التونسي بهدف لمثله أمام مالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقبل الاتحاد التونسي، تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشكوى للكاف، بخصوص إعادة تعيين نفس حكام “الفار” لمباراة “الخضر” وأنغولا، في مباراة بوركينافسو.

وأكد بيان للفاف أن هناك لقطات لصالح “الخضر” لم يتم اللجوء بعدها لـتقنية الفيديو.