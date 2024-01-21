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رياضة

الاتحاد التونسي يتقدم بشكوى رسمية لـ”الكاف”

عمر سلامي
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الاتحاد التونسي يتقدم بشكوى رسمية لـ”الكاف”
ح.م
لقطة من مباراة تونس ومالي

تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص التحكيم في مباراة مالي.

وأكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد التونسي، تقدم بالشكوى بعد حرمانه من ركلة جزاء رغم وجود “الفار”.

ويثير التحكيم جدلا كبيرا في مباريات كأس أمم إفريقيا، بعدم اللجوء إلى “الفار” في لقطات محل شك، واللجوء إليه في لقطات أخرى، مثلما حدث في مباراة الجزائر وبوركينافاسو.

وتعادل المنتخب التونسي بهدف لمثله أمام مالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقبل الاتحاد التونسي، تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشكوى للكاف، بخصوص إعادة تعيين نفس حكام “الفار” لمباراة “الخضر” وأنغولا، في مباراة بوركينافسو.

وأكد بيان للفاف أن هناك لقطات لصالح “الخضر” لم يتم اللجوء بعدها لـتقنية الفيديو.

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