الاتحاد التونسي يصدر بيانا بخصوص الطاقم الفني لـ”نسور قرطاج”

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمسية الجمعة بيانا أكد فيه إنهاء مهام المدرب جلال القادري ومساعديه عقب الإقصاء من “الكان”.

وأبرز بيان الاتحاد التونسي القرارات المتخذة بخصوص الطاقم الفني، حيث قرّر إنهاء مهام المدرب الوطني و المدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخب الوطني للأكابر لعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها.

كما تم تكليف كل من المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي، بقيادة المنتخب التونسي إلى حين تعيين مدرب وطني جديد.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيانه أنه سيتم تكوين لجنة سيعلن عن تركيبتها في أقرب الآجال، تضم ممثلا عن ودادية المدربين التونسيين، ومن الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة، لاقتراح المدرب الوطني الجديد.

وكان المدرب جلال قادري قد أعلن استقالته عقب الخروج من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا، بعد عدم بلوغ الأهداف المتفق عليها مع الاتحاد التونسي.