الاتحاد التونسي يقرر إقامة الدوري بنظام المجموعتين للموسم الثاني

المنافسة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الجزائريين

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الأندية اختارت خوض منافسات الدوري المحلى بنظام المجموعتين للموسم الثاني على التوالي، وأعلن الاتحاد التونسي، في بيان عقب اجتماعه مع مسؤولي الأندية، أنه وقع الاتفاق على مواصلة اعتماد نظام المجموعتين بسبب نجاح النظام فنيا وجماهيريا.

ومن المقرر، أن تضم كل مجموعة 7 أندية ويتأهل 4 فرق من كل واحدة إلى مرحلة التتويج باللقب، بينما تتنافس بقية الأندية على البقاء بدوري الأضواء، على أن تمنح نقاط الحوافز للمتأهلين لمرحلة التتويج ويحصل المتصدر أربع نقاط ويحصل الثاني على ثلاث نقاط والثالث على نقطتين مقابل نقطة واحدة لصاحب المركز الرابع. تبدأ الأندية المنافسة في مرحلة المنافسة على البقاء بنقاط حوافز أيضا حيث سينال صاحب المركز الخامس 4 نقاط مقابل نقطتين لصاحب المركز السادس بينما سيدخل المتذيل دون نقاط. كان الترجي قد توج باللقب لسادس عام على التوالي وللمرة الـ 32 في تاريخه في نسخة الدوري التونسي الموسم الماضي الذي أقيم أيضا بنظام المجموعتين. وتتكون المجموعة الأولى من الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي واتحاد تطاوين والبنزرتي والملعب التونسي وأمل حمام سوسة. بينما تتكون المجموعة الثانية من، الاتحاد المنستيري والأفريقي واتحاد بن قردان ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي وأولمبيك سيدي بوزيد. ونال الترجي لقب الموسم الماضي في الدوري التونسي، وهو التتويج السادس على التوالي للفريق، وهو أيضا أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري التونسي برصيد 32 لقبا، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للنادي الصفاقسي.

ويشارك في الدوري التونسي عدد كبير من اللاعبين الجزائريين على غرار المتألق رياض بن عياد، محمد أمين توقاي، توفيق عدادي، أمقران، زرارة، مصمودي، بن عيادة، بن يوسف… وغيرهم.