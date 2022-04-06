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رياضة

الاتحاد التونسي ينفي رغبته التعاقد مع بلماضي

الشروق الرياضي
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الاتحاد التونسي ينفي رغبته التعاقد مع بلماضي

نفى حامد المغربي، عضو في الإتحاد التونسي لكرة القدم، ما تردد حول اعتزام الاتحاد التونسي، التعاقد مع المدرب الجزائري جمال بلماضي.

ونشر المغربي، تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك “لا صحة لإمكانية التعاقد مع بلماضي، أو أي مدرب آخر”. وتابع عضو اتحاد الكرة “جلال القادري هو مدرب المنتخب التونسي”.

تجدر الإشارة إلى أن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، حسم أمر المدرب، وقال في تصريح تلفزيوني إن القادري هو الذي سيقود تونس في المونديال. وأوضح أن اتحاد الكرة جدد الثقة في جلال القادري، بعد نجاح المهمة أمام مالي.

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