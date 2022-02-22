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رياضة

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يصدر بيانا حول حادثة بلايلي

الشروق أونلاين
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الاتحاد الجزائري لكرة القدم يصدر بيانا حول حادثة بلايلي
أرشيف

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، دعمه للدولي يوسف بلايلي لاعب نادي بريست الفرنسي بعد تعرضه لساءات عنصرية خلال مباراة فريقه في ريمس قبل أيام.

ووصفت الفاف ما صدر عن الجماهير ضد الدولي الجزائري بالحادث “الهمجي”.

وسابقا، فتح نادي بريست الفرنسي تحقيقا، بعد تعرض لاعبه يوسف بلايلي إساءات عنصرية خلال مباراة الفريق في ريمس، أمسية الأحد..
وأكد جريجوري لورنزي، المدير الرياضي لنادي بريست الفرنسي، أنه سيتم التحقيق في تعرض اللاعب يوسف بلايلي إلى إساءات عنصرية محتملة في مباراة ريمس..
وأضاف لورنزي: “لا يمكننا تأكيد تلك الحادثة، علينا أن ننتظر لفهم حقيقة ما حدث، سنفتح تحقيقا بالتعاون مع إدارة ريمس ونأمل في الوصول للحقيقة في أسرع وقت”.
وأكد ميشيل دير زاكاريان، مدرب ستاد بريست، أنه لم يسمع تلك الإساءات، وأن اللاعب تمتع بدعم جماهير ناديه.
وكان صحفي موقع “ميديا بارت” إلياس رمضاني، قد أكد على حسابه عبر “تويتر” تعرض النجم الجزائري يوسف بلايلي، لهتافات عنصرية في ملعب ريمس، منها عباراة : “وان تو ثري عد إلى بلدك”.

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