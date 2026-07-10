الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينعش خزينته بـ11 ميلون دولار

"فيفا" يكشف طريقة توزيع المكافآت المالية لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قيمة الجوائز المالية التي تنتظر المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما دخلت المنافسات مرحلة الأدوار الحاسمة عقب انتهاء دور الـ16 وانطلاق مواجهات ربع النهائي.

ويخصص “فيفا” مبلغًا إجماليًا يصل إلى 655 مليون دولار لتوزيعه على المنتخبات التي شاركت في البطولة، وفقًا للمركز الذي يصل إليه كل منتخب في المنافسات التي تختتم بالمباراة النهائية 19 جويلية، وسيكون نصيب الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” 11 مليون دولار، وهذا نظير تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الـ32 من البطولة.

وستتحصل المنتخبات التي ودعت البطولة من دور المجموعات، التي احتلت المراكز من 33 وحتى 48، على مكافأة مالية تبلغ 9 ملايين دولار لكل منتخب. وضمت قائمة الفرق التي حصلت على هذه القيمة عددًا من المنتخبات العربية، أبرزها العراق وتونس وقطر والسعودية والأردن، إلى جانب منتخبات أخرى مثل إيران ونيوزيلندا واسكتلندا وأوروغواي وتركيا.

أما المنتخبات التي نجحت في عبور مرحلة المجموعات لكنها خرجت من دور الـ32، فضمنت الحصول على 11 مليون دولار لكل فريق. وشملت هذه المرحلة منتخبات كبيرة مثل ألمانيا وهولندا والسنغال واليابان وكرواتيا، بالإضافة إلى الجزائر التي أنهت مشوارها عند هذا الدور.

وترتفع قيمة الجوائز للمنتخبات التي وصلت إلى دور الـ16، حيث حصل كل منتخب خرج من هذا الدور على 15 مليون دولار، ومن بينها مصر والبرازيل والبرتغال والمكسيك وكندا والولايات المتحدة.

أما المنتخبات الثمانية التي حجزت مكانها في ربع النهائي، فقد ضمنت الحصول على 19 مليون دولار لكل منتخب، وهي فرنسا والمغرب وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا والنرويج والأرجنتين وسويسرا.

وتزداد قيمة المكافآت مع الوصول إلى الأدوار النهائية، حيث يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الثالث 29 مليون دولار.

ويحصل المنتخب الوصيف على 33 مليون دولار، في حين تكون الجائزة الأكبر من نصيب بطل كأس العالم 2026، الذي سيحصل على 50 مليون دولار.