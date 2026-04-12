-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ شبيبة الأبيار

عمر سلامي
  • 147
  • 0
أرشيف
نادي شبيبة الأبيار

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي، فريق شبيبة الأبيار من مجموعة وسط غرب، بعد صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى.

ورسّم نادي شبيبة الأبيار صعوده إلى الرابطة الأولى بعد فوزه خارج الديار أمام اتحاد بشار جديد بهدفين لهدف واحد.

وبفضل الفوز بالمباراة التي تدخل في إطار الجولة 26 ، وسّع نادي شبيبة الأبيار، الفارق عن ملاحقيه اتحاد الحراش وجمعية وهران إلى 12 نقطة.

وضمنت الشبيبة صعودها إلى الرابطة الأولى قبل 4 جولات من نهاية الموسم، بما أنها تتفوق على ملاحقيها في المواجهات المباشرة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد