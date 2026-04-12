الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ شبيبة الأبيار

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي، فريق شبيبة الأبيار من مجموعة وسط غرب، بعد صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى.

ورسّم نادي شبيبة الأبيار صعوده إلى الرابطة الأولى بعد فوزه خارج الديار أمام اتحاد بشار جديد بهدفين لهدف واحد.

وبفضل الفوز بالمباراة التي تدخل في إطار الجولة 26 ، وسّع نادي شبيبة الأبيار، الفارق عن ملاحقيه اتحاد الحراش وجمعية وهران إلى 12 نقطة.

وضمنت الشبيبة صعودها إلى الرابطة الأولى قبل 4 جولات من نهاية الموسم، بما أنها تتفوق على ملاحقيها في المواجهات المباشرة.