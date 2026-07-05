الاتحاد الجزائري لكرة القدم يودع الأسطورة رياض محرز

بعد 12 عاما من الوفاء والعطاء مع "الخضر"

وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة شكر وتقدير إلى قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي، منهيا مسيرة امتدت 12 عاما بقميص “الخضر”.

وأكد “الفاف” في رسالة الوداع التي نشرها عبر موقعه الرسمي، أن محرز يترك وراءه إرثا كبيرا سيظل محفورا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية، بعدما خاض 119 مباراة دولية سجل خلالها 40 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، فضلا عن تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر بفضل ثبات مستواه وقدرته على حسم المباريات الكبرى.

وأشار الاتحاد الجزائري للعبة، إلى أن مشوار محرز مع “الخضر” كان حافلا بالمحطات التاريخية، بداية من مساهمته في بلوغ المنتخب الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2014 لأول مرة في تاريخه، ثم قيادته الجزائر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، قبل أن يضيف إنجازا جديدا بقيادة المنتخب إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026.

وأشاد “الفاف” بالدور القيادي الذي لعبه محرز طوال مسيرته الدولية، مؤكدا أنه كان قائدا بالفطرة ونموذجا يحتذى به، سواء في لحظات الانتصار أم في الفترات الصعبة، كما ساهم بخبرته وتوجيهاته في بروز العديد من المواهب الشابة وترسيخ قيم المنتخب الوطني داخل المجموعة.

كما توقف الاتحاد عند مسيرة محرز مع الأندية، مبرزا مساهمته التاريخية في تتويج “ليستر سيتي” بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، قبل أن يواصل التألق مع “مانشستر سيتي” ويحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا، ثم انتقاله إلى الأهلي السعودي، حيث واصل نجاحاته بإحراز لقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا.

واعتبر الاتحاد الجزائري أن ما حققه محرز يتجاوز لغة الأرقام والألقاب، مؤكدا أنه “سيبقى أحد أبرز رموز الجيل الذي أعاد الكرة الجزائرية إلى الواجهة القارية والدولية”، قبل أن يختتم رسالته بتوجيه الشكر والامتنان له على احترافيته والتزامه وكل ما قدمه للشعب الجزائري طوال مسيرته بقميص المنتخب الوطني، قائلا: “شكرا لك، رياض”.