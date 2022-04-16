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رياضة
حارس نادي أنجي "أنطوني ماندريا" يعلن افتخاره بأصوله الجزائرية ويؤكد:

“الاتحاد الجزائري لم يتواصل معي.. أنا جاهز وأريد اللعب مع الخضر”

سمير حمزة
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“الاتحاد الجزائري لم يتواصل معي.. أنا جاهز وأريد اللعب مع الخضر”

أكد الحارس المتألق لنادي أنجي الفرنسي، أنطوني أندريا، ذو الأصول الجزائرية، عن رغبته الكبيرة وحلمه اللعب للجزائر وتقمّص ألوان المنتخب الوطني، معربا عن جاهزيته في حال وجهت له الدعوة من طرف الناخب الوطني للانضمام إلى كتيبة “المحاربين”.

وكشف حارس نادي أنجي، أنطوني أندريا، في الحوار الذي خصّ به موقع “لا غازيت دي فيناك” المتخصص نقل ومتابعة اخبار المنتخب الوطني، عن حلمه بالدفاع عن الألوان الجزائرية، مؤكدا استعداده التام للاستجابة في حالة وصلت الدعوة من طرف مدرب المنتخب الوطني.

وبالرغم من عدم تلقيه اي اتصال من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، إلا أن الحارس أندريا متشوق للانضمام إلى صفوف الخضر وحمل القميص الأبيض والأخضر قائلا: “لحد الآن لم يتواصل معي الاتحاد الجزائري، لكنني جاهز في حالة وجهت لي الدعوة من طرف المدرب الوطني”.

“والدتي من الشلف.. اللعب للمنتخب شرف لي وأشكر الجماهير على اهتمامها بي”

وأعرب الحارس ماندريا عن سعادته الكبيرة بالاهتمام الكبير الذي يحظى به من طرف الجماهير الجزائرية، التي ابدت إعجابها به ورحبت بانضمامه لصفوف “محاربي الصحراء”، متمنيا تحقيق حلمه يوما ما بتقمص ألوان المنتخب الوطني: “أنا جد فخور باهتمام الجماهير ووسائل الإعلام الجزائرية، وأتمنى أن توجّه لي الدعوة لتمثيل منتخب الجزائر” قال الحارس ذو الأصول الجزائرية مضيفا: “اللعب للجزائر شرف بالنسبة لي، وأرجو أن أكون مع المنتخب في يوم ما”.

هذا، وكشف الحارس ماندريا، الذي يبلغ 25 عاما، أنه كان على وشك اللعب في الجزائر في صفوف نادي اتحاد العاصمة، حيث كان المدير الرياضي للفريق العاصمي عنتر يحيى وراء الاتصال به لكن الصفقة لم تتجسد.

وبخصوص أصوله الجزائرية، أوضح الحارس ماندريا: “والدتي جزائرية وبالضبط من مدينة الشلف، ولدي علاقة مع أقربائي في الجزائر التي أتمنى زيارتها قريبا”.

من جهة أخرى، أكد أندريا متابعته الدائمة لأخبار المنتخب الوطني، وأنه حزن ككل الجزائريين لإقصاء المنتخب الوطني من المونديال: “لقد شعرت بخيبة أمل بعد إقصاء منتخب الجزائر على يد الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر” قال الحارس ماندريا.

إلى ذلك، أضاف حارس أنجي بأن رحيل بلماضي أو قدوم مدرب جديد لمنتخب الجزائر، لن يغيّر رغبته باللعب مع المنتخب الوطني.

وكان الحارس الشاب قد فرض نفسه هذا الموسم كحارس متميّز مع نادي أنجي الفرنسي، مباشرة بعدما منحت له الفرصة عقب تعرض الحارس الأساسي لأنجي لإصابة، وتمكن من استغلال الفرصة وخطف الأضواء في الدوري الفرنسي، ليصبح في وقت وجيز الحارس الأساسي لتشكيلة أنجي.

للإشارة، سبق للحارس أنطوني أندريا اللعب مع منتخب فرنسا لفئة أقل من 18 سنة، وهو خريج مدرسة نادي نيس.

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