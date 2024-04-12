الاتحاد الجزائري ينتقل إلى السرعة القصوى لحسم ملف أوليز

كلّف عضواً من طاقم بيتكوفيتش بتولي المهمة

انتقل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تحت قيادة الرئيس وليد صادي، للسرعة القصوى في ملف مهاجم نادي كريستال بالاس الإنكليزي، ميشيل أوليز، الذي أصبح مرشحاً بقوة للانضمام إلى كتيبة مدرب الخضر الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لاستئناف تصفيات كأس العالم 2026 في شهر جوان المقبل، بمواجهة غينيا وأوغندا.

وبحسب ما كشفه موقع “العربي الجديد”، الخميس، فإن رئيس “الفاف” كلّف أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بمحلل الفيديو، سعيد عقون، للتواصل مع ميشيل أوليز، ومحاولة إقناعه بالانضمام لـ “محاربي الصحراء” في المواعيد المقبلة، رغم أن اللاعب يُمثل حالياً المنتخب الفرنسي لأقل من 23 عاماً.

واستنادا لذات المصدر، فإن سعيد عقون، الذي تجمعه علاقة وطيدة مع صاحب الـ22 ربيعا، بفضل عمله محللاً للفيديو، ومساعداً للمدرب الفرنسي، باتريك فييرا، في نادي كريستال بالاس ما بين 2021 و2023، سيحاول برمجة لقاء خاص يجمع بين رئيس “الفاف” وميشيل أوليز.

وبحسب المصدر، فإن ملف اللاعب ميشيل أوليز أحد أسباب ضم الاتحاد الجزائري لكرة القدم محلل الفيديو، سعيد عقون، لطاقم المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، ولصداقته القوية مع هذا اللاعب، الذي أصبح أولوية لدى رئيس الاتحاد، وليد صادي، نظراً لموهبته الكبيرة، التي أظهرها مع ناديه السابق، ريدينغ، ثم كريستال بالاس في إنكلترا، وقدرته على تقديم الإضافة لهجوم “الخضر”، وكذا ملء الفراغ الذي من الممكن أن يتركه رياض محرز، الذي كان غاب عن تربصر مارس الماضي، وأصبحت عودته للمنتخب الوطني محل شك، لرغبته في الاعتزال دولياً.

وتبقى العقبة الوحيدة، التي ربما تؤثر على التحاق ميشيل أوليز بمنتخب الجزائر على المدى القريب، هي رغبته في خوض أولمبياد باريس 2024 مع منتخب فرنسا لأقل من 23 عاماً، وهي حال أسماء أخرى متألقة في فرنسا من أصول جزائرية، ومنها ريان شرقي مهاجم ليون، ومغناس أكيليوش، موهبة موناكو، إذإن هذا الثلاثي سينتظر، بنسبة كبيرة، إلى ما بعد الألعاب الأولمبية، لتحديد خياره الدولي بشكل نهائي.