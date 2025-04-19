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رياضة

الاتحاد الجزائري يهنئ عطال وآدم وناس وبوناصر

عمر سلامي
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الاتحاد الجزائري يهنئ عطال وآدم وناس وبوناصر

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثي يوسف عطال، آدم وناس وعبد الصمد بوناصر، بعد التتويج مع نادي السد بلقب دوري نجوم قطر.

وتوّج السد الذي ينشط في صفوفه الثلاثي الجزائري، رسميا بطلا للدوري القطري للمرة الـ18 في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جرت الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن مباريات الجولة 22 والأخيرة .

ورفع السد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري القطري، بفارق نقطتين عن الدحيل أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز الرابع.

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