الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن عن تعديلات جديدة على السباقات

أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الاثنين، إجراء تعديلات جديدة في شكل منافسات سباقات 200 و400 و800 و1500 متر عدو وسباقات 100 و110 و400 متر حواجز في أولمبياد باريس 2024 من خلال إقامة جولات ملحق بدلا من التصفيات كما كان معمولا به من قبل.

وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن جولات الملحق ستحل مكان التصفيات، عبر أسرع الأزمنة المسجلة في المربع الذهبي للعدائين الذين لم يتأهلوا من خلال المراكز التي احتلوها.

وسيتم تطبيق هذا الشكل الجديد في سباقات 200 و400 و800 و1500 متر عدو وسباقات 100 و110 و400 متر حواجز في منافسات أولمبياد باريس، التي ستقام منافسات ألعاب القوى بها عبر أربع جولات، هي الجولة الأولى وجولات الملحق والمربع الذهبي والنهائي.

ولن يتم تطبيق الشكل الجديد للمنافسات خلال سباق 100 متر، نظرا لأنه يقام عبر أربع جولات، حيث يشهد إقامة الدور التمهيدي قبل انطلاق منافسات الدور الأول.

كما لن يتم تطبيق الشكل الجديد للمنافسات في سباقي 3000 متر موانع و5000 متر نظرا لأنه لن يكون هناك وقت أمام العدائين لالتقاط الأنفاس بين الجولات.