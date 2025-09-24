الاتحاد الدولي لكرة القدم يكافئ الأندية بـ 355 مليون دولار

كأس العالم 2026 ستكون أول نسخة يشارك فيها 48 منتخبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيوزع على الأندية التي تسرّح لاعبيها من أجل خوض مباريات كأس العالم للمنتخبات المقررة الصيف المقبل، 355 مليون دولار (300 مليون أورو)، أي أكثر بـ70 بالمئة مما وزعه في النسخة السابقة، التي احتضنتها قطر سنة 2022.

ويأتي هذا القرار في إطار مذكرة تفاهم تم تجديدها بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية بحسب الهيئة الكروية العليا التي أفادت، في بيان لها، بأنه “من المزمع أن يزداد عدد الأندية المستفيدة من كأس العالم، حيث يستعد فيفا لتنفيذ نسخة منقحة من برنامج توزيع الأرباح على الأندية التي تسرح لاعبيها لنسخة 2026 من الحدث الكروي الأبرز على صعيد كرة قدم الرجال”.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه “بحسب ما تنص عليه مضامين مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية والتي تم تمديدها في مارس 2023، سيتم تخصيص ما مجموعه 355 مليون دولار لفائدة الأندية التي تسر ح لاعبيها لمنافسات كأس العالم 2026”.

وتابع أن “هذه المقاربة الجديدة تشكل خطوة إضافية في الطريق نحو تعزيز مستوى التضامن الرامي إلى إيجاد نهج أكثر عدلا وشمولا في إعادة توزيع الموارد على مختلف الجهات المعنية داخل منظومة كرة قدم الأندية على الصعيد العالمي”.

ويغطي هذا البرنامج اللاعبين الذين تم السماح لهم بالمشاركة خلال التصفيات، حتى لو لم يشاركوا في النهائيات العالمية، المقررة ما بين 11 جوان و19 جويلية 2026، في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي كأس العالم 2022، وزع الـ(فيفا) على أندية المنتخبات الـ32 التي خاضت النهائيات 209 ملايين دولار في مبادرة طالت 440 ناديا، من 51 اتحادا عضوا فيه.وتجدر الإشارة إلى أن كأس العالم 2026 ستكون أول نسخة يشارك فيها 48 منتخبا، مع رفع عدد المباريات من 64 إلى 104.