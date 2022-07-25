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رياضة

الاتحاد الدولي للجمباز يمنح بطلة فرنسية الجنسية الرياضية الجزائرية

علي بهلولي
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الاتحاد الدولي للجمباز يمنح بطلة فرنسية الجنسية الرياضية الجزائرية
ح.م
لاعبة الجمباز كيليا نمّور.

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز في أحدث بيان له، عن موافقته على الطلب الذي تقدّمت به اللاعبة كيليا نمّور، والقاضي بِاكتساب الجنسية الرياضية الجزائرية.

وكانت لاعبة الجمباز كيليا نمّور (15 سنة) تُمثّل ألوان منتخب فرنسا لِهذه الرياضة، منذ عام 2018. وبعد حيازتها رخصة الاتحاد الدولي، يُمكنها ارتداء زيّ الفريق الوطني الجزائري للجمباز.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز إن المنتخب الوطني الجزائري لِهذه الرياضة، يُمكنه الاستفادة من خدمات اللاعبة كيليا نمور، بعد عام من الآن.

وأبصرت كيليا نمّور النور في ديسمبر من عام 2006 بِفرنسا، من أب جزائري وأمّ تنتمي إلى هذا البلد الأوروبي.

وبدأت كيليا نمّور ممارسة رياضة الجمباز في سنّ مُبكّرة، وبِالضّبط لمّا كان عمرها 4 سنوات.

وتحوز كيليا نمّور لقب بطولة فرنسا للجمباز فئة الأواسط، فضلا عن تتويجات أخرى دولية.

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