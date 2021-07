الاتحاد الدولي للجيدو يوقف الجزائري فتحي نورين بسبب رفضه التطبيع

il faut que ce judoka soit sanctionné à vie par la fédération internationale du judo, car ce n'est pas à lui de décider quel athlète avec qui il doit se mesurer. celà s'appel simplement du racisme. il ya des million arabes palestiniens qui se font naturalisés israeliens, il y a des compétitions sportives entre les israeliens et palestiniens, et vient un algérien qui est tt à fait loin du conflit pour imposer son racisme,rejet et extrémisme dans le spor