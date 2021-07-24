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رياضة

الاتحاد الدولي للجيدو يوقف الجزائري فتحي نورين بسبب رفضه التطبيع

الشروق الرياضي
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الاتحاد الدولي للجيدو يوقف الجزائري فتحي نورين بسبب رفضه التطبيع
ح.م
فتحي نورين

قرر الاتحاد الدولي للجيدو، إيقاف لاعب الجيدو الجزائري فتحي نورين ومدربه بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو، قبل انطلاق البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة محتملة ضد منافس من الكيان الاسرائيلي.
وحسب الإتحاد فإنه “بعد قرعة مسابقة الجودو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، أدلى فتحي نورين (-73 كلغ) ومدربه عمار بن يخلف بتصريحات فردية لوسائل الإعلام أعلنا فيها انسحابهما من المنافسة لتجنب لقاء رياضي إسرائيلي خلال الحدث”.

وأضاف “كان الرد الفوري للجنة التنفيذية للإتحاد هو تشكيل لجنة تحقيق أكدت جميع الحقائق، مما أدى إلى تعليق مؤقت للرياضي والمدرب وإحالة القضية إلى لجنة الانضباط  لمزيد من التحقيق وإصدار الأحكام والعقوبات النهائية ما بعد الألعاب الأولمبية”.

وأوضح إن القرار جاء “وفقًا لقواعد الاتحاد، وتماشيا مع الميثاق الأولمبي وخاصة مع القاعدة 50.2 التي تنص على حماية حياد الرياضة في الألعاب الأولمبية وحياد الألعاب نفسها، والتي تنص على أنه “لا يوجد أي نوع من التظاهر أو السياسة، يُسمح بالدعاية الدينية أو العرقية في أي مواقع أو أماكن أولمبية أو مناطق أخرى”.

وهذه المرة الثانية التي ينسحب فيها نورين بسبب رفض التطبيع، حيث قرر  عام 2019 الانسحاب من بطولة العالم للجودو المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو لنفس السبب.

القرار الجريء الذي اتخذه الرياضي نورين، تم بعد أن وجد نفسه مضطرا للتنافس ضد مصارع صهيوني، علما وأن هذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع نورين من مواجهة الصهيوني بوتبول طاهار في المنافسات دولية.

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التعليقات
13
  • bouzid nadir

    ça ne servira arien du tout c est meme stupide ce qu il a fait

    -10
  • الجزائرالعميقة

    بعض المعلقين لم يعجبهم الانسحاب وعدم منازلة الصهيوني سواء يسقطه او يكسر عظامه او يطرحه ارضا بالضربة القاضية لكن هل ترضون للاعب الجزائري في حالة الانهزام الركوع للصهيوني او في حالة التأهل على الذهبية او الفضية او البرنزية هل يستطع اللاعب الجزائري ان يستعد للنشيد الصهيوني والعلم الصهيوني بجانب العلم الجزائري فلهذا وذاك ينسحب اللعبون الرياضيون الجزائريون بمقابلة الصهايينة وحتى محترفونا في كرة القدم امتنعوا من زيارة اسرائيل لمقابلة فرقهم في الادواروالتصفيات الاروبية لأن الامور الرياضية تتخللها برتوكولات سياسية تطبيعية مع الكيان الصهيوني الجزائر ليست الامارات التي تستقبل الفرق الصهيونية بالورود

    18
  • ALG

    من. الأحسن. ان. تصارعه واثبت. شجاعتك. أمامه و امام. الجزائريين
    انا. اعتقد ان. انسحابك من المنافسة. هو. خوفا من. الهزيمة. و الله. اعلم.

    -10
  • dzvivadz

    عرب قطر مطبعون ويقيم بها حفيظ دراجي وعباسي مدني و..يعني أيضا مطبعون وإلا رحلوا
    كل العرب مطبعة مادخلك أنت ؟ و الأمازيغ أوالمكسيك أو إيران أو تركيا
    عرب الحجاز وعرب البحرين وعرب الإمارات و...كل العرب
    إن كنت عربي لك مني التحية
    فقط تكلم وقاطع باسم أصولك أرجوك
    الأتراك والأمازيغ والهنود ... لا يعرفون ما يفيد العرب أكثر من العرب

    -6
  • امينة

    لماذا تنسحب إسرائيل موجودة شئنا أم أبينا فالبعض تزوجته زواحا مدنيا والا خر ارتباطه بها عرفيا

    -22
  • TADAZ TABRAZ

    منذ 1948 يقاطع العرب وعددهم 400 مليون اسرائيل . ويقاطع المسلمين وعددهم مليار ونصف اسرائيل ومنذ 1948 قام العرب ب 3 حروب 1948 و1967 و1973 ضد اسرائيل خرجوا منها منبطحين ومنذ 1948 واسرائيل تحاصر وتغتال وتستوطن........... عللى مرأى العرب الجبناء ............... لكن اسرائيل هي اسرائيل وفلسطين دائما محتلة بل أوضاع الفلسطينيين تزيد سوءا مع الحصار والاستيطان ..... وبالتالي فانسحاب هذا الرياضي من المنافسة لا حدث

    -10
  • salah

    الافضل انه كان يلعب الماتش ويصارع بكل قوة للفوز وهزيمه الصهيوني لا الانسحاب انا اؤيد راي الاخ Mohdz ... اخوكم من مصر

    -18
  • yassine

    C FAUX.........il aurait dû combattre l'Israélien et le vaincre..........ça aurait été la vrais victoire........

    -33
  • BRAHIM

    SPORT? BOULITIQUE? RELIGION? CHEKCHOUKA
    LA PLUPART SUR FACEBOOK ONT VOULU QU'IL L4AFFRONTE ET LE MET KO PAR HYPON....

    -26
  • Arezki

    قرار ليس صائب, كان من الاجدر مصارعته وبكل شراسة ليتغلب عليه بكل قوة, وفي المستقبل الاسرائيليين هم من سيتجنبون الجزائريين.

    -31
  • samir

    il faut que ce judoka soit sanctionné à vie par la fédération internationale du judo, car ce n'est pas à lui de décider quel athlète avec qui il doit se mesurer. celà s'appel simplement du racisme. il ya des million arabes palestiniens qui se font naturalisés israeliens, il y a des compétitions sportives entre les israeliens et palestiniens, et vient un algérien qui est tt à fait loin du conflit pour imposer son racisme,rejet et extrémisme dans le spor

    -44
  • الجزائرالعميقة

    احسن مافعلت هذا يعد انتصارا لفلسطين المحاصرة من طرف بني عربان المطبعين مع الكيان الصهيوني وحتى يعلم بني صهيون بأن الشعب الجزائري برمته مع فلسطين ظالمة او مظلومة مهما كانت منافسة الخصم ولو في مرحلة النهائية لنيل المدالية الذهبية الانسحاب امام العالم هي ضربة قاضية للصهيونية الاسرائيلية المدللة والمبجلة والمعززة من طرف الامريكان الصديق الوفي لأل الخليج

    30
  • Mohdz

    والله حرت مافهمت علاه كل منافيسنا في الرياضات القتالية ينسحبون أمام الصهاينة . علاه ما يتقابلش معاه و يكسرلو عظامو . أنا أفسر الإنسحاب بي الخوف من الخسارة . علاه الصهيوني ما ينسحبش , وخلونا من لحكاية ديال التطبيع هاذي صرالها كيما حكاية آيادي خاريجية .

    -27

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