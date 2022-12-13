الاتحاد الدولي للملاكمة يرسل “لجنة تحكيم” إلى الجزائر

بعد تنحية الرئيس السابق وانتخاب رئيس جديد

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الدولي للملاكمة يكون قد قرر إرسال أعضاء من مكتبها إلى الجزائر في الأيام القادمة لمعرفة أسباب إنهاء مهام الرئيس السابق وانتخاب رئيس جديد.

قال مصدر مقرب من اللجنة الأولمبية الجزائرية لـ”الشروق” إن الاتحاد الدولي للملاكمة أخبر مسؤولي اللجنة الأولمبية عن زيارة قادمة للجزائر قد تكون قبل نهاية السنة لمعرفة أسباب توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة السابق بتاريخ 28 سبتمبر المنصرم، وانتخاب رئيس جديد لاستكمال ما تبقي من العهدة الأولمبية (2020-2024)، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت أشغالها شهر نوفمبر المنصرم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية.

ولم تشارك الجزائر في المنتدى العالمي الثالث للملاكمة الذي احتضنه دبي الأسبوع الماضي بقرار من الاتحاد الدولي للملاكمة،الذي يطالب بمعرفة أسباب تنحية رئيس منتخب وانتخاب رئيس جديد، لذلك فإن مهمة لجنة “التحكيم الدولي” التي ستزور الجزائر مهمتها تقديم تقرير مفصل الى الاتحاد الدولي واتخاذ قرار نهائي بداية سنة 2023.

وكانت “الشروق” قد أكدت في عدد سابق غياب الجزائر عن المنتدى العالمي الثالث للملاكمة الذي احتضنه دبي الأسبوع الماضي والذي يطرح العديد من الاستفهامات خاصة قبل الألعاب الأولمبية المقرر بباريس سنة 2024، في وقت تواجد وفد من اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية برئاسة عبد الرحمان حماد، بفرنسا حيث اجتمعوا باللجنة المنظمة للألعاب الاولمبية والبارالمبية باريس 2024، لتحضير الموعد الأولمبي السنة القادمة.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف الذي تربطه علاقات وطيدة مع الجزائر بدليل زيارته الأخيرة للجزائر شهر جويلية المنصرم بمناسبة الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للعبة ووعد يومها مثلما أكدته “الشروق”، منح الجزائر مركز تحضير المنتخبات الوطنية غير أنه بسبب المشاكل التي تحدث في هذه الرياضة تم نقلها إلى دول افريقية أخرى. ويحتل المنتخب الجزائري للملاكمة (رجالا وسيدات) المرتبة الـ19 في التصنيف العالمي برصيد وفق جدول الترتيب للاتحادية الدولية للملاكمة. وبهذا تسيطر الجزائر على القارة الإفريقية والدول العربية باحتلالها المرتبة الأولى، متفوقة على المغرب الذي يحتل المرتبة الثانية ومصر في الصف الثالث والأردن في المركز الرابع.