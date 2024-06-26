الاتحاد الدولي يصدر دليل النزاهة للاتحادات الوطنية

بهدف مكافحة الفساد في الوسط الكروي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دليلا أعدته مجموعة عملها المعنية بالنزاهة، يهدف إلى إرشاد الاتحادات الوطنية وتوجيههم في كيفية التعامل مع التلاعب بنتائج المباريات وكافة أشكال أو ممارسات الفساد المعروفة في اللعبة.

وأوضحت الهيئة الكروية الدولية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الثلاثاء، “أن كرة القدم لا تخلو من الأنشطة التي تقوض نزاهة المباريات والبطولات ولذلك يتمثل أحد الأدوار الهامة للفيفا في حماية كرة القدم من مثل هذه المخاطر”.

وأضاف المصدر أن هذه الأدوار هي “أول الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة بين عامي 2023 و2027 والتي تنص على وجوب العمل علىمنع كافة أشكال أو ممارسات الفساد وتعاطي المنشطات والتلاعب بنتائج المباريات التي من شأنها تعريض نزاهة المباريات والبطولات واللاعبين والمسؤولين والاتحادات الوطنية للخطر”.

وتهدف النسخة الثانية والمحدثة من دليل النزاهة، إلى مساعدة الاتحادات الوطنية وكافة الجهات الفاعلة وتعزيز مبادراتها المتعلقة بالنزاهة.

كما يوفر الدليل إرشادات بخصوص مواضيع مثل تعيين مسؤول عن النزاهة وإطلاق منهجيات للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بها وكيفية وضع برنامج تعليمي واستراتيجية إعلامية ذات صلة، كما يشرح الكتيب توقيت إجراء تحقيق وتنظيم جلسات اجتماع تأديبية.

ويختلف هذا الإصدار عن سابقه بتركيزه، على وضع خطة عمل متعلقة بالنزاهة مع محتوى خاص بمبادرات تعليمية، بالإضافة إلى قسم جديد متعلق بالفصل في المخالفات المتعلقة بالنزاهة، مع شرح مفصل للعملية لضمان اتخاذ قرارات قانونية مناسبة في الإجراءات التأديبية.

وجدير ذكره، أنه تم عرض الدليل خلال قمة “فيفا” للنزاهة التي انعقدت على مدار يومين في سنغافورة.