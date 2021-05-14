الاتحاد السعودي يتراجع عن ضم سفيان فيغولي

بسبب المطالب المالية "المبالغ فيها"

رفضت إدارة نادي الاتحاد السعودي، شرط الجزائري الدولي سفيان فيغولي، جناح أيمن فريق غلطة سراي التركي، للانضمام للعميد في الميركاتو الصيفي المقبل. الجناح الجزائري مرتبط بعقد مع الفريق التركي حتى 2021-2022، لكن ليس لدى مسؤولي ناديه أي مانع في رحيله بنهاية الموسم الجاري، حال تلقي العرض المناسب لهم من الناحية المادية.

ووفقًا لصحيفة “فوتسبور” التركية فإن نادي الاتحاد يرغب في ضم اللاعب، وبالفعل دخل في مفاوضات مع غلطة سراي، الذي طلب الحصول على ستة ملايين يورو، على أن يحصل اللاعب على 3.85 مليون يورو كراتب سنوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يوافق على المبلغ الذي حدده ناديه، إذ طلب تقاضي 7.5 مليون يورو سنويًا، ما دفع مسؤولي العميد للانسحاب من المفاوضات، للمبالغة المادية من قبل فيغولي.

كما أشارت إلى أن الجناح الجزائري لن يقبل اللعب بالدوري السعودي إلا إذا زاد راتبه هناك، لافتة إلى أنه يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني، وطلب من وكيله جلب عرضه له به.

يذكر أن فيغولي بدأ ممارسة كرة القدم بها، قبل أن يتجه للدوري الإسباني في صيف 2010، من بوابة فالنسيا ثم ألميريا، ومنه إلى وست هام الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى الفريق التركي في صيف 2017. وبالموسم الجاري، شارك سفيان فيغولي في 25 مباراة مع غلطة سراي، سجل خلالها هدفين، وصنع آخرين.

ع.ع