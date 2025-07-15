الاتحاد السعودي يلاحق بن ناصر لدعم الوسط

دخل في محادثات متقدمة مع الدولي الجزائري

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي دخل في محادثات متقدمة مع لاعب وسط ميلان الإيطالي، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بهدف التوقيع معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُنظر إلى بن ناصر باعتباره مكسبًا كبيرًا للاتحاد، نظرًا لتمتعه بمهارات فنية عالية وخبرة طويلة على المستوى الدولي، وقدرته على اللعب في مختلف مراكز وسط الميدان، سواء في الشق الدفاعي أم الهجومي.

النجم الجزائري، صاحب 27 عامًا، وهي سن تعتبر مثالية لأي نادٍ يبحث عن لاعب يقدم إضافة حقيقية لعدة مواسم، خصوصًا مع مستواه الثابت في السنوات الأخيرة في الدوري الإيطالي.

بن ناصر يتمتع بمرونة تكتيكية تجعله قادرًا على اللعب في أي موقع وسط الملعب، وتؤكد تجربته الناجحة مع ميلان هذه القدرات، رغم بعض فترات الغياب بسبب الإصابة في الموسم الماضي.

ورغم رغبة نادي مارسيليا الفرنسي في الاحتفاظ باللاعب، إلا أن المشاكل المالية التي يعاني منها قد تمنعه من إنهاء الصفقة، ما يمنح الاتحاد السعودي أفضلية واضحة للتقدم بعرض رسمي يحسم انتقال بن ناصر.

وشارك اللاعب الجزائري في 323 مباراة طوال مسيرته، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة، ما يعكس دوره الكبير في قيادة خط الوسط وصناعة اللعب.

وإلى جانب مشواره في أوروبا مع أندية مثل ميلان ومارسيليا، يتمتع بن ناصر بخبرة واسعة مع المنتخب الوطني، حيث شارك في بطولات قارية وعالمية، وهو ما يمنحه نضجًا كبيرًا داخل الملعب.