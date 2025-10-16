الاتحاد السوداني لكرة القدم يهنئ “الفاف”

هنأ الاتحاد السوداني لكرة القدم، نظيره الجزائري، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2026.

وجاء في رسالة تهنئة، نشرها الاتحاد السوداني لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “يتقدم الاتحاد السوداني بتهانيه الصادقة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بمناسبة تأهل المنتخب الجزائري لنهائيات كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف الاتحاد السوداني: “الاتحاد السوداني يفخر كثيرا بهذا الإنجاز الكبير، الذي يؤكد بوضوح أن كرة القدم العربية في تطور كبير، كل الأمنيات بالتوفيق لمحاربي الصحراء في مشوار المونديال”.