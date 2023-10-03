الاتحاد الصومالي سيستقبل “الخضر” في ملعب القاهرة الدولي

يحلّ بالجزائر يوم 4 نوفمبر بدلا من العاشر للتحضير في العاصمة بموافقة "الفاف"

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، وافق على طلب نظيره الصومالي لاستغلال المرافق الرياضية الموجودة في العاصمة لتحضير مواجهة المنتخب الجزائري المقررة يوم 13 نوفمبر، لحساب تصفيات مونديال 2026، الأمر الذي جعل الإتحاد الصومالي يقدّم تاريخ حلوله بالجزائر إلى يوم 4 نوفمبر المقبل، بدلا من العاشر من الشهر ذاته، مثلما كان مسطرا له من قبل الاتحاد الصومالي وصرح به مدرب المنتخب، المغربي رشيد لوستيك.

وفي سياق ذي صلة، قرّر الاتحاد الصومالي لكرة القدم، برئاسة علي عبدي محمود استضافة المنتخب الجزائري في لقاء الإياب المقرر بينهما، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذا المكسيك، يوم 6 أكتوبر من العام 2025، على ملعب “القاهرة الدولي” في مصر، بسبب عدم جاهزية ملاعب في الصومال في الفترة الحالية، ما يعني عدم تأهيلها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومعلوم، أنّ المنتخب الوطني الذي ينشط في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا والصومال، سيستقبل الأخير يوم 13 نوفمبر على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، في افتتاح المسابقة قبل التنقل في الجولة الثانية إلى عاصمة الموزمبيق “مابوتو” لمواجهة المنتخب المحلي يوم 20 من الشهر ذاته على ملعب “دو زيمبيتو”.

يشار إلى أن الأوضاع الأمنية في العاصمة “مقديشو” في الوقت الحالي تشهد احتقانا كبيرا بين مختلف الفصائل المتنازعة منذ مدة، الأمر الذي خلّف انفلاتا أمنيا وكذا عدم استقرار الأوضاع في البلاد، خصوصا عقب اعتراف الحكومة نهاية الأسبوع الفارط بتكبّدها لخسائر كبيرة من قبل حركة الشباب الإسلامية المناهضة لها، كلها معطيات دفعت بالاتحاد الصومالي إلى نقل مبارياته في تصفيات المونديالية خارج العاصمة “مقديشو”، علما أن الاتحاد السعودي للكرة كان قد عرض على نظيره الصومالي استقبال منافسيه في السعودية، مقابل التكفل بكافة المصاريف، غير أن القائمين على شؤون الكرة في الصومال يفضّلون اللعب في القاهرة.